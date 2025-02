Lançadas originalmente como o par ideal para corridas diárias de longas distâncias, as 740 tornaram-se um clássico intemporal e estão de volta com um visual renovado e detalhes que mantêm viva a sua essência.

Com o mesmo ADN desportivo, mas com um upgrade visual que as transforma no complemento perfeito para qualquer look, este modelo mantém tudo o que o tornou lendário.

25 anos depois, o modelo 740 regressa para reconquistar corações e novas gerações créditos: Divulgação

Desde a malha de rede aberta que deixa o pé respirar, a entressola segmentada que garante conforto a cada passo e uma silhueta aerodinâmica que grita velocidade, até ao twist moderno da malha em duas tonalidades e sobreposições angulares que dão um toque ousado e atual.

Para a marca, as 740 são mais do que um regresso: "representam a fusão entre o passado e o presente, sempre com foco na durabilidade".