De certeza que já ouviu dizer – as skinny jeans estão no seu caminho para saírem totalmente de moda. Este ano, as calças de pernas largas têm estado a ganhar destaque, ao ponto de eliminarem a concorrência de peso (as clássicas skinny jeans que todos amámos) das luzes da ribalta.

A moda, como se sabe, é cíclica e as calças que antes eram um fashion faux pas, agora estão mais in que nunca e, apesar de ser uma peça super trendy, estas trazem um toque clássico e de sofisticação ao look que as permite serem adaptáveis à ocasião – tão depressa podem assumir um papel híper casual, como podem ser vestidas para um look de arrasar.

Ainda não está convencida? Conheça as nossas pantalonas preferidas.