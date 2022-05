trend22: must-have peças em branco

Com a chegada das temperaturas mais quentes, a cor que ressalta é sem dúvida o branco.

Ideal para dar destaque a qualquer bronze, as peças brancas são uma excelente aposta para os looks mais quentes, quer seja durante o dia quer seja durante a noite. Inspire-se nas peças que selecionámos para si e aposte nos básicos, para deixar os seus looks ainda mais bonitos e acima de tudo, muito versáteis.