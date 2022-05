Summer in crochet: inspire-se nestas peças

O que dizer do crochet?! Mais uma vez, este tecido é uma das maiores tendências do verão e por isso, já é possível encontrar estas peças em todas as lojas, prontas para destacar os seus looks de verão.

Vestidos, calças, camisas ou casacos são algumas das peças em que pode investir e deixar os seus outfits com um ar retro, mas muito trendy.

Dê uma vista de olhos nas sugestões que temos para si e renda-se ao crochet!