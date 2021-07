Em tempo de calor, é altura de fazer um upgrade ao seu guarda-roupa para fazer furor, na praia ou na piscina, durante os meses de verão. Mas recorda-se daquele biquíni que tanto usou no ano passado? Pois é, os elásticos estão gastos e as cores desmaiadas... Está, por isso, na altura de comprar outro! Mas, lá por gostar muito de um, não significa forçosamente que lhe assente bem. Para ajudá-la, mostramos-lhe quais os passos a dar na escolha do seu novo modelo, indicando-lhe de seguida o(s) modelo(s) que mais a favorece(m).

Se as suas pernas são curtas, deverá apostar em biquínis com uma cueca mais cavada e com uma lateral mais fina, preferencialmente de cores neutras e mate, mais discretas, que não chamem a atenção para a metade inferior do corpo, como recomenda Alexandra Simões de Carvalho, consultora de imagem. Os biquínis compostos por peças de tamanho maiores, mais largas e elegantes, tendem, por norma, a favorecer as mulheres com silhuetas mais preenchidas, mesmo quando os abdominais teimam em não ficar definidos e as suas pernas não têm a altura das de uma manequim. Se for o caso, esta deve ser a sua escolha.

Na galeria de imagens que se segue, encontra modelos para todas as silhuetas. No entanto, se deseja potenciar o efeito de alongamento e não se sente confortável com um biquíni, a melhor opção é, sem dúvida, o fato de banho com padrão de riscas verticais. Os fatos de banho são pouco cavados inspiradoa nos anos da década de 1950 são uma aposta ganha, tal como alguns triquínis. Os mais reduzidos só são indicados para quem está 100% em forma mas há modelos mais preenchidos que podem revelar-se uma opção acertada e elogiada.