Verão que é verão pede sol, praia e muitos mergulhos refrescantes e revigorantes no mar, no rio ou na piscina. Mas o biquíni do ano passado já não lhe fica assim tão bem e nas lojas, a oferta é tanta, que fica perdida. Sabemos como se sente. E, como não queremos que seja vítima da moda, apresentamos-lhe, de seguida, as recomendações a seguir para encontrar o biquíni com a cor e o formato certo para a sua silhueta, para que possa brilhar no areal este verão, com os modelos mais sedutores da estação.

O formato do sutiã

Em relação ao formato do sutiã, o que aperta atrás do pescoço favorece todas as mulheres. Os tops de alças finas ficam bem a quem tem peito pequeno ou médio mas não favorecem o peito grande. O decote cai-cai só fica bem a quem tem peito médio, pois não dá suporte a peitos grandes, nem favorece peitos pequenos. Os sutiãs com armação incorporada podem resultar muito bem no peito pequeno e grande.

O formato da cueca

Regra geral, uma tanga decotada fica sempre melhor. Ao contrário do que possa parecer, uma mulher com anca larga deve optar por uma parte de baixo bastante decotada para se ver mais pele. As partes de baixo tipo cueca só devem ser usadas por mulheres magras e com pernas altas porque tiram altura e chamam a atenção.

Tops assimétricos

Os tops com alça só num ombro são ideais para quem quer um estilo mais original e sexy, mas são de evitar por quem tem peito grande, já que chama a atenção para a parte de cima do corpo.

Tops com decote cai-cai