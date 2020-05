Pilar Rubio, mulher do futebolista Sergio Ramos, jogador do Real Madrid CF e da seleção nacional espanhola, desenvolveu uma coleção cápsula de bíquinis e fatos de banho para a marca espanhola Selmark. À venda a partir de hoje, a nova linha, batizada Pilar Rubio by Selmark, que pode ficar a conhecer no vídeo que se segue, integra oito propostas femininas e sensuais, idealizadas pela apresentadora de televisão e repórter espanhola de 42 anos, que está grávida do quarto filho.

"Acredito que, nestes momentos [de pandemia que vivemos], sonhar com o verão pode ser uma forma bonita de escapar à realidade", admitiu publicamente Pilar Rubio, que se estreia assim como designer de moda, durante a apresentação da coleção. A apresentadora de televisão espanhola continua a ser uma das mulheres mais sexy do mundo e, para o provar, resolveu ser ela a vestir os modelos que desenhou para as fotografias e para os vídeos promocionais da nova linha.

A nova coleção cápsula da Selmark é composta por quatro fatos de banho e por quatro biquínis e triquínis. "As fotografias foram tiradas aqui em casa. Há um ano e meio que trabalhava neste projeto. Envolvi-me em todas as fases da produção", garante Pilar Rubio, que pode (re)ver de seguida. Nascida em Torrejón de Ardoz, nos arredores de Madrid, a popular apresentadora casou com Sergio Ramos, com quem já namorava e vivia há sete anos, no dia 15 de junho de 2019, em Sevilha.