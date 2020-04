Prooptica lança linha de óculos inspirada em Amália Rodrigues. Marta Andrino é a imagem da coleção

Se fosse viva, Amália Rodrigues faria 100 anos em julho. Para assinalar o centenário do nascimento da popular fadista portuguesa, falecida em 1999, o fabricante ótico Prooptica desenvolveu, com o aval da fundação que gere o património da artista, uma coleção de óculos inspirada nos modelos que a intérprete de "Povo que lavas no rio", "Estranha forma de vida" e "Gaivota" popularizou. Marta Andrino, atriz e apresentadora, é a imagem da nova linha.

As fotografias da campanha promocional do novo lançamento da empresa, assinadas pelo fotógrafo João Portugal, que integrou a boysband Excesso no final da década de 1990, foram tiradas no dia 9 de março. A apresentação pública ainda não tem, por enquanto, data marcada. Para assinalar o centenário do nascimento da fadista, estão previstas várias iniciativas. Em dezembro de 2019, a Tissot lançou dois relógios em homenagem à cantora.