Estudou direito mas foi como blogger e influenciadora digital que ganhou projeção global. Depois de ter colaborado com Steve Madden no desenvolvimento de uma linha de calçado e de ter desenhado figurinos para um dos espetáculos sobre o gelo que a Intimissimi promove, a blogger, empresária e designer de moda italiana Chiara Ferragni acaba de unir esforços com a marca de sportswear norte-americana Champion para uma coleção cápsula feminina.

À venda online a partir de hoje, a linha exclusiva Champion x Chiara Ferragni integra 12 propostas, estando nove delas disponíveis em várias cores. Para além de calções, de sapatilhas e de calças desportivas, integra um fato de treino confecionado num tecido que repele a água, um sutiã desportivo e umas leggings. A peça mais barata da coleção, um boné de beisebol, custa 69 €. A mais cara, um cropped hoodie em algodão e poliéster, é comercializada a 235 €.

Para promover o novo lançamento, Chiara Ferragni fotografou-se ao lado do marido, o rapper e produtor italiano Federico Lucia, mais conhecido como Fedez. "Os dois a usar Chiara Ferragni x Champion", escreveu a influenciadora digital e empreendedora de 32 anos na legenda da publicação que fez nas redes sociais. Para além do site global da marca desportiva norte-americana, a nova linha feminina está também disponível no site empresarial da influenciadora.