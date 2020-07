Já não existem desculpas para os seus mergulhos não serem eco-responsáveis. Em Portugal e no estrangeiro, as marcas de moda, sobretudo as mais novas, começam a despertar para a necessidade de reaproveitar mais as sobras de tecidos e os restos de rolos e também de apostar em matérias-primas desenvolvidas a partir da reutilização de fibras obtidas a partir das centenas de redes de pesca e dos milhares de garrafas de plástico que anualmente vão parar ao mar.

1. Açaí com Granola

A marca portuguesa de swimwear, que apresenta propostas desenhadas para abraçar e elogiar as formas femininas, é integralmente fabricada em Portugal, para estimular a economia local e para reduzir as emissões de dióxido de carbono que o transporte das matérias-primas que utiliza e dos fatos de banho e biquínis que, depois, comercializa.

2. Noo Paris

Esta marca de moda francesa utiliza fibras recicladas com a certificação OEKO-TEXT nos modelos que vende para todo o mundo. Para além de assegurar o respeito pelas normas de proteção ambiental, esta etiqueta proíbe a utilização de agentes nocivos nos tecidos que adquire e também promove políticas salariais socialmente responsáveis.

3. Vanessa Sposi

O econyl, um tecido reciclado e reciclável, fabricado a partir de redes de pesca largadas no mar e de nylon recuperado nos oceanos, com a reutilização de garrafas de plástico, é a matéria-prima mais usada por esta marca europeia. É resistente ao cloro, ao iodo e aos protetores solares. 1% das vendas globais reverte a favor de associações ambientalistas.

4. Anja Paris

É outra das etiquetas de swimwear com a certificação OEKO-TEXT. Todos os biquínis e fatos de banho desta marca francesa são fabricados com sobras de tecidos ou com econyl, recuperando resíduos de nylon que, de outra forma, seriam desperdiçados. Essas fibras, reciladas e recicláveis, são, depois, convertidas em tecidos com tonalidades irresistíveis.

5. Malina Swimwear