Swatch alia-se à Santini e lança relógio que oferece voucher para provar o novo sabor exclusivo da marca de gelados

É branco e vermelho às riscas e tem um coração no centro do mostrador, ponteiros azuis claros e uma presilha com o nome daquela que é uma das mais famosas geladarias artesanais portuguesas. A Swatch aliou-se à Santini e acaba de lançar uma nova versão do modelo New Gent, um relógio que oferece um voucher para provar o novo sabor exclusivo da marca de gelados. Já à venda na loja online e nas lojas físicas do fabricante de relógios suíço e nas geladarias da Santini, o modelo SUOZ168-SANTINI custa 60 €.

Além da caixa de 41 milímetros, em plástico branco com impressão vermelha, o novo relógio, (mais) um exclusivo nacional, integra uma bracelete em silicone e a presilha com a inscrição da marca de gelados portuguesa, que desenvolveu um novo sabor original, uma edição limitada que estará disponíveis nas geladarias da Santini agora durante o verão. Batizado Swatch, alia o melhor sabor do chocolate branco à crocância das pepitas de chocolate negro sem perder a cremosidade característica da marca, fundada em 1949.

A parceria entre as duas empresas não é de agora. Há mais de duas décadas que a Santini expõe nalgumas das suas geladarias relógios da Swatch. "Estamos a falar de duas marcas com uma forte história e uma presença muito sólida em Portugal", sublinha Marta de Botton, administradora da Santini. "Saborear um gelado Santini traz-me sempre doces recordações da minha infância e dos dias passados com os meus pais e amigos", assume o português Bernardo Tribolet, vice-presidente de marketing da Swatch Internacional.