Apesar de ser a época do ano mais desejada, fazer as malas torna-se, por vezes, um pesadelo. Decidir o que levar para o seu destino de sonho que elegeu não tem, no entanto, que ser uma dor de cabeça. Para que não lhe falta nada enquanto descansa e/ou se diverte, reunimos alguns itens básicos de que não se deve esquecer de levar na bagagem. Durante o dia, independentemente de ir apanhar sol na espreguiçadeira ou dar um passeio para conhecer a região, as peças deverão ser simples, confortáveis e frescas.

Aposte em vestidos e em saídas de praia em tecidos leves, como o linho e o algodão, mas também em calções, tops e t-shirts, numas chinelas e, claro, nuns bons óculos de sol e num fato de banho e/ou dois ou três biquínis, dependendo da duração da estadia. Para a noite, os looks merecem um incremento. Opte por padrões coloridos e tecidos mais vibrantes, sandálias com um pouco de salto, uma clutch e uma joia. No nécessaire, também há coisas que não podem faltar, como pode ver de seguida. Boas férias!