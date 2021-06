Combinam-se com sandálias rasas para um visual mais romântico, com um salto mais alto para um look mais sofisticado, com sapatilhas para momentos descontraídos e até com botins texanos para coordenados de inspiração festivaleira. Compridos, curtos ou midi, lisos ou estampados, o mais importante é que sejam sempre cómodos. Apresentamos-lhe, de seguida, uma série de propostas, nos mais variados estilos, versáteis e perfeitas para qualquer ocasião, que materializam as tendências de primavera/verão 2021.