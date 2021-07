Os vestidos são válidos em todas as estações do ano, mas no verão o bom tempo, as férias e os dias mais longos servem de pretexto para os usarmos dia sim... dia sim.

Se há peça que não passa de moda é esta: os vestidos são um must have no guarda-roupa de uma mulher, não só pela sua praticidade como versatilidade. É que por serem uma peça única, não exigem mil e uma combinações.

E por outro lado, dependendo dos acessórios, o mesmo vestido adapta-se tanto a uma ocasião mais descontraída como formal.

Sejam curtos, midi ou longos, estampados ou lisos, a La Redoute Collections tem opções para todos os gostos, feitios e ocasiões:

Na coleção de verão da marca encontram-se sugestões para quem é fã de padrões arrojados e cores vivas, para quem prefere tons mais sóbrios ou cortes mais discretos, para quem não dispensa um tecido leve e fluido ou para quem se sente mais confiante num modelo justo que evidencie a silhueta.