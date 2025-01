Já foram várias as ocasiões em que a rainha Letizia usou peças do roupeiro da sogra, Sofía de Espanha. Foi o que aconteceu no passado mês, nos Prémios Nacionais de Cultura 2022-2023, em outubro de 2024.

Nesta ocasião, a monarca deslumbrou com um vestido branco da Valentino.

Segundo a revista Vanitatis, o vestido tem 40 anos e foi personalizado por Letizia.

A peça, que faz parte da coleção primavera/verão da Valentino de 1984, foi alterada por Sofía de Espanha, uma vez que o modelo era curto e esta pediu para que o tornassem mais comprido.

Contudo, quatro décadas depois Letizia voltou a modificá-lo, deixando-o numa versão midi.

Leia Também: A história desta bandelete da rainha Letizia que não passou despercebida