Embora ainda falte algum tempo para o Natal, cada vez mais é necessário deixar o stress de última hora de lado e fazer as compras de forma antecipada e sem as habituais filas de espera. A pensar nisso, a Boutique dos Relógios antecipa as melhores novidades das marcas e dá-lhe a conhecer uma enorme variedade de ofertas para esta data, com sugestões de presentes intemporais e únicos que marcam estes momentos tão especiais.

Tendo em conta o contexto atual, a marca dispõe da opção de compra online e com todos os benefícios associados: portes gratuitos, entregas, compra cómoda e rápida, possibilidade de troca e devolução e ainda de escrever uma mensagem especial, que será entregue em forma de cartão personalizado.

Todos os clientes que realizarem as suas compras entre o dia 1 e 20 de novembro, a Boutique dos Relógios oferece um vale de 10% para descontar no período de 1 de dezembro a 15 de janeiro de 2021.

Para que possa inspirar-se e escolher os relógios mais adequados para aqueles que ama, dê uma vista de olhos nas sugestões que selecionámos para si.

Para ela

Desde os mais femininos e elegantes, aos práticos e desportivos, as sugestões são inúmeras e em alguns casos, podem ser combinadas com joias da mesma linha. Encontre o presente ideal para a sua esposa, mãe, irmã ou até mesmo amiga e surpreenda-a com as mais recentes novidades da estação.

Para ele

Se pretende surpreender alguém do sexo masculino, aqui encontra os modelos ideais para todos os gostos. Desde os relógios com mais personalidade, ideais para os pais ou maridos, até ao mais desportivos, perfeitos para filhos e amigos. O difícil vai ser mesmo escolher.