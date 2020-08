Não há nada pior do que nos sentirmos desconfortáveis com os óculos que escolhemos. Sendo um acessório que diz respeito à saúde dos nossos olhos, estes deverão ser escolhidos com atenção e cuidado.

Além disso, ninguém quer um modelo que cai da cara, que magoa atrás das orelhas ou que nos deixa o nariz com marcas de tão apertado que está. O seu encaixe deverá ser perfeito e calculado de acordo com as características faciais de cada pessoa.

Já existe em Portugal um serviço que lhe oferece óculos feitos à medida. O segredo está num software que, com base em medições biométricas, permite criar modelos personalizados não só em termos de formato, como também ao nível dos padrões e cores.

Há mais de 30 anos a cuidar da visão dos portugueses A Alberto Oculista, que conta com mais de 70 lojas a nível nacional e internacional, acaba de lançar um novo serviço de óculos personalizados e feitos à medida. Graças ao software VEA (Virtual Eyewear Assistant), todos os clientes podem adquirir uns óculos graduados completamente moldados à fisionomia do seu rosto. Cada par é fabricado exclusivamente de acordo com as medições e registos biométricos individuais, e simultaneamente personalizados em termos de formato, padrões e cor. Cada modelo produzido é único e poderá poderá ter inscrições próprias, como por exemplo o nome. Este produto exclusivo em Portugal, encontra-se disponível em todas as lojas.

O que deve ter em conta na escolha de uns óculos

- As lentes são um dos elementos mais importantes, mas as armações têm igual importância. Não olhe apenas para o design e aspeto estético, há outras características mais importantes a considerar, como por exemplo, a forma como estas encaixam no rosto.

- As armações devem assentar de forma confortável, ou seja, não devem exercer pressão atrás das orelhas ou sobre o nariz. Aquela sensação de que os óculos apertam nestas zonas significa que não são os mais adequados para o seu rosto.

- Não se esqueça de pedir para lhe ajustarem as hastes, de forma a que ofereçam um encaixe perfeito.

- Quando escolher a armação, saiba que as suas sobrancelhas devem ficar acima desta.

- Tenha também em conta que as armações não devem tocar nas maçãs do rosto, pois assim evita que as lentes embaciem além de não estar a criar mais um ponto de pressão na cara.

créditos: Alberto Oculista

