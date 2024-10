De forma a assinalar o lançamento da minisérie Senna - que tem estreia marcada na Netflix para o dia 29 de novembro de 2024 - a Persol decidiu homenagear a lenda do automobilismo Ayrton Senna com uma coleção de óculos de sol feita à sua imagem e medida.

Para criar a Persol Senna Series, a marca inspirou-se num dos modelos de arquivo usado pelo tricampeão de Fórmula 1 que foi reinterpretado numa versão mais moderna e que agora pode ser descoberto pelos fãs tanto online como ao longo dos seis episódios da minissérie.

O modelo PO0202S é a grande estrela deste lançamento que se destaca pela sua armação de estilo aviador, muito famosa durante os anos 1980 e 1990, e pelos seus detalhes únicos, como é o caso das faixas antitranspirantes e da barra em metal que conferem um look reto às armações de sol que também apresentam umas lentes mais largas.

Apesar de todos serem feitos em acetato de algodão, os outros dois modelos da coleção - os óculos de sol PO0203S e o óculos graduados PO0204V - têm um formato quadrado que também prima pela sua intemporalidade.

"Confiança e precisão são vistas em todas as armações, atualizando os formatos que definiram a era. As faixas antitranspirantes em acetato com um estilo dos anos 80 encontra o momento moderno, elegante e simplificado, decorado com os inconfundíveis Seta Supreme e Meflecto", refere a marca italiana em comunicado sobre esta colaboração com a Netflix.

Os três modelos estão disponíveis em três cores - preto, havana e castanho às riscas - sendo ainda possível personalizar a cor das lentes. Para além disso, cada modelo vem dentro de uma caixa em pele preta, personalizada com o nome do piloto, criada especialmente para esta edição.

Com preços entre os 285 e os 375 euros, a coleção Persol Senna Series já está à venda no site oficial da marca.