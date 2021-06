Os dias tornam-se mais quentes com a chega do verão mas a sua pele ainda não combina com a estação e sente, por isso, necessidade de fazer algo rapidamente. Não é assim? A exposição solar pode mudar este quadro, mas não da forma que pretende. Em contacto com a pele, os raios solares aceleram o envelhecimento e, em excesso, podem provocar queimaduras desagradáveis e prejudiciais. Através da toma de um suplemento alimentar, pode obter o tom dourado que tanto deseja. Sem correr riscos.

Há uns anos, um grupo de cientistas escoceses realizou um estudo com voluntários que, ao longo de seis semanas, aumentaram o consumo de carotenoides, um grupo de extratos naturais de frutos e legumes. Na natureza, os carotenoides, naturalmente presentes em alimentos cor de laranja como a cenoura, a manga e a abóbora mas também no nabo, no melão, na couve e nos espinafres, fornecem cor e brilho aos frutos e legumes e parecem ter um impacto semelhante no nosso organismo.