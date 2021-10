Não é segredo que ter uma boa noite de sono é o melhor que podemos fazer pela nossa pele e pelo nosso bem-estar e humor em geral. Mas a verdade é que nem sempre é fácil "desligar" do stress do dia a dia, da interminável to do list e das muitas preocupações e mil pensamentos que habitam a nossa mente.

Quando não dormimos, ou temos um sono pouco reparador - falamos daquelas noites em que nos viramos para um lado e para o outro da cama, e mesmo assim não conseguimos adormecer -, os efeitos são imediatamente notórios: sentimos o corpo mais fraco e cansado, o nosso sistema imunitário fica mais fragilizado, e a nossa pele grita por socorro.

Tal acontece porque dormir bem é como fazer um reset ao nosso corpo e à nossa mente. Quando temos um sono verdadeiramente reparador, a nossa imunidade é reforçada, o nosso corpo desintoxica, libertando-se de células mortas e danificadas, e a nossa pele irradia um brilho mais bonito e saudável, livre da inflamação, desidratação, falta de elasticidade, papos e olheiras que se associam a uma noite mal dormida.

Sendo o sono um dos mais importantes pilares do bem-estar, é importante encontrarmos estratégias para dormir realmente bem. Gestos muito simples como tomar um banho relaxante antes de deitar, fazer alguns alongamentos ou manter uma rotina noturna de skincare consistente podem fazer toda a diferença na forma como dormimos, contribuindo para um sono mais saudável e reparador.

Mas não ficamos por aqui: hábitos como deixar o telemóvel fora do quarto e nunca dormir com a televisão ligada, comer alimentos leves e jantar cedo também são chave para uma boa noite de sono.

A MPL’Beauty deixa alguns cuidados que nos fazem dizer “sweet dreams are made of these". Do skincare às gotas e misturas, eis diversas sugestões.

1. Faça uma limpeza de pele relaxante

A rotina de skincare pode ser um catalisador para encorajar corpo e mente a relaxar. Tirar 20 a 30 minutos de self-care antes de dormir é um ótimo hábito para dormir melhor, melhorar o humor e contribuir para o bem-estar a nível celular.

O truque é começar com uma limpeza relaxante, usando a Tolha Facial 100% Algodão Biológico e algumas gotas do Sérum Ilumina para remover todas as impurezas e toxinas, e devolver luminosidade à pele.

2. Hidrate e proteja a pele

Depois de limpar a pele, está na hora de hidratar. Aposte em produtos que façam especial frente às agressões externas do dia a dia, como o Sérum Detox, ideal para libertar toxinas e impurezas e proteger o colagénio da pele, e o Bálsamo Regenera, um cuidado reparador para nutrir, tonificar e equilibrar.

3. Faça um lifting natural

Utilizar uma ferramenta de beleza é uma das formas mais simples e eficazes de não só relaxar, como promover a saúde e beleza natural da pele.

Com três massajadores diferentes e tecnologia vibratória, o Kit Super Lifting é perfeito para dar um boost à drenagem linfática, promover a elasticidade da pele, diminuir o inchaço e prevenir o aparecimento de rugas.

4. Otimize o seu sono

Uma mistura de plantas medicinais que ajudam a combater o stresse, aliviar a tensão e promover um sono mais profundo e tranquilo, as Gotas Dormir são uma poderosa fórmula para promover um descanso regular e regenerador.

Basta misturar 4 pipetas cheia num copo de água e beber antes de jantar, e novamente antes de dormir, se necessário.