O Dia do Pai em Portugal é comemorado no dia 19 de março. Celebra-se no dia de São José, santo popular da igreja católica, marido de Santa Maria e pai terreno de Jesus Cristo. A celebração da data varia de país para país.

Além de Portugal, também celebram o Dia do Pai no dia 19 de março países como Espanha, Itália, Andorra, Bolívia, Honduras e Liechstenstein.

Neste dia, escolhemos 10 perfumes para se poder inspirar. Tome nota:

A celebração do Dia do Pai é comemorado em diferentes datas ao redor do mundo. Em muitos países, a comemoração ocorre no terceiro domingo de junho. Em outros, por motivos específicos, a data pode variar.

No Brasil, o Dia dos Pais é uma data móvel celebrada no segundo domingo de agosto.