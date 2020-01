Sabe o que acontece à epiderme quando é exposta ao frio característico do outono e do inverno? Nestas estações, a pele é sujeita a fatores externos, tais como as temperaturas baixas ou o vento, que podem tornar a epiderme mais seca, tal como sucede com a, muito comum, alternância constante entre ambientes quentes e ambientes frios. Além disso, esta é também uma época em que, com o frio da rua e o calor interior, a pele é, ainda, sujeita a muitas variações térmicas.

Essa situação verifica-se em resultado de uma maior utilização do ar condicionado e/ou da opção por banhos mais quentes e tendencialmente mais prolongados que esta altura do ano, por norma, pede. A pele fica visivelmente mais seca nessas situações e, se não tiver cuidados de proteção e de hidratação, pode estar a acelerar o seu processo natural de envelhecimento. O facto do corpo não andar tão exposto não deverá ser sinónimo de falta de cuidado da pele.

Essa atitude pode ter consequências indesejáveis, o que acaba por comprometer o seu conforto. Também nos dias mais frios de primavera e de outono e, sobretudo, no inverno é importante manter os níveis de hidratação de pele, caso contrário, a epiderme ficará áspera, podendo causar algum prurido, escamação ou zonas gretadas.

Assim, para além de ingerir líquidos regularmente, é essencial aplicar um creme hidratante com uma fórmula rica e nutritiva, que proporcione um efeito de longa duração ao longo do dia.

Este é um gesto essencial que nunca pode ser menosprezado quando o corpo é exposto a temperaturas baixas, como sucede nesta época do ano. As extremidades do corpo, sobretudo as mãos, os pés, as orelhas e o nariz, são as primeiras partes do corpo a sentir as temperaturas baixas. Para prevenir o corpo dos efeitos resultantes destas mudanças de temperatura a solução deve aplicar frequentemente um creme hidratante, nomeadamente após a lavagem das mãos.

Também é essencial que proteja os lábios, uma zona do rosto muitas vezes esquecida, evitando que fiquem secos e gretados, um gesto que, nesta altura, milhares de mulheres e de homens em todo o mundo tendem a esquecer ou desvalorizar. Para os hidratar, além dos produtos com fórmulas adequadas que encontra no mercado, também pode fazer um bálsamo de mel para lábios secos, uma solução caseira que os vai manter nutridos, mais cuidados e até mais belos.