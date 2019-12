Para reforçar as defesas naturais da pele e protegê-la convenientemente das agressões externas, é fundamental usar um hidratante diariamente. Logo após a limpeza facial, que deve efetuar de manhã e à noite, aplique uma fórmula adequada ao seu tipo de pele que garanta a hidratação ao longo de, pelo menos, 12 horas. Nos últimos anos, foram muitas as fórmulas com complexos inovadores desenvolvidas pelas inúmeras marcas disponíveis no mercado nacional.

Os produtos hoje existentes à disposição de mulheres e também de homens para hidratar a pele do rosto atuam de uma forma integrada, reforçando a produção natural de sebo e protegendo a pele da desidratação excessiva. A maioria das fórmulas tem uma textura leve e fresca, não gordurosa e muito suave, penetrando facilmente na pele. A maioria apresenta um fator de proteção solar, uma característica importante não só no verão, mas durante todo o ano.

A eficácia dos cremes de noite

Os cremes de noite, mais nutritivos do que os de dia, têm uma função reparadora, ajudando a pele do rosto a recuperar a hidratação perdida ao longo do dia. Com uma fórmula mais densa e gordurosa, surpreendem pela galénica. Os cuidados de rosto noturnos, que podem apresentados sob a forma de fluido, creme, gel ou bálsamo, são enriquecidos com ativos específicos hidratantes, entre eles, extratos de frutos, plantas ou algas, vitaminas e oligoelementos.

Estes são ingredientes que fornecem aos tecidos cutâneos água e ácidos gordos de que a pele necessita para se nutrir e hidratar convenientemente. O aroma das fórmulas, a apresentação das embalagens e o conforto oferecido pelas texturas fazem deste gesto diário de beleza, mais do que uma obrigação, uma experiência sensorial de prazer, com a qual não vai poder passar. Nem mais um dia! Para saber mais sobre a eficácia destes produtos de cuidado noturno, clique aqui.

Texto: Vanda Oliveira