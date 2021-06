O marketing da indústria da beleza e da cosmética não se tem poupado a esforços para atrair a atenção dos consumidores mais exigentes. Todos os anos, surgem novos produtos, novas fórmulas, novos princípios ativos, novos ingredientes e, com eles, novas palavras, expressões e estratégias de comunicação que por vezes baralham o público alvo a que se destinam. Para adquirir o cosmético certo, na sua próxima ida às compras, tenha sempre os aspetos apontados pelo dermatologista Fernando Guerra.

Embalagem

A exposição ao ar e à luz, para além do contacto dos dedos com a fórmula, degrada os ingredientes ativos, retirando-lhes eficácia. Opte, idealmente, por fórmulas em frascos airless, com doseador. Se usa cremes em boião, retire-os com uma espátula em vez de enfiar lá dentro as pontas dos dedos, uma situação que pode afetar a sua formulação. Algumas marcas de beleza já incluem as espátulas nas embalagens.

Ingredientes

Alguns componentes presentes nos dermocosméticos podem irritar a pele e até mesmo os cremes hipoalergénicos podem causar alergia(s). Se tal acontecer, interrompa de imediato o uso do cosmético e procure um dermatologista caso os sintomas persistam.

Preço

A eficácia de um cosmético não deve ser avaliada pelo seu valor comercial. Em todas as gamas, altas, médias e baixas, existem produtos de qualidade superior e inferior e, muitas vezes, o que paga deve-se não só à investigação que está por detrás da fórmula como também à campanha publicitária que o promove ou à embalagem luxuosa com que é comercializado. Há produtos de supermercado e/ou de marcas menos conhecidas que têm sido distinguidos internacionalmente.

Textura

A escolha de uma fórmula de rosto deve ter sempre em conta o tipo de pele. Se a sua pele é oleosa ou mista, deve preferir uma fórmula fluida e oil-free, idealmente em gel. Se tem uma derme tendencialmente seca, escolha uma textura mais rica, em creme.

Proteção solar

Aplicar um creme de dia com fotoproteção, um gesto que deve fazer ao longo de todo o ano e não apenas nos períodos de maior calor, é uma forma inteligente de se proteger dos raios solares, dispensando o uso de uma segunda fórmula específica para o efeito. Nos dias que correm, são muitas as marcas de beleza que já incorporam proteção solar nos cremes de rosto e até na maquilhagem que comercializam.

Texto: Vanda Oliveira com Fernando Guerra (dermatologista)