Os cuidados que devemos ter para limpar, nutrir e proteger a barreira cutânea da pele devem ser diários. Num mundo ideal, seria o que aconteceria, mas a realidade é diferente. Existem, por vezes, momentos da nossa vida em que, absorvidos pelo trabalho, pelas preocupações e/ou pela falta de tempo, acabamos por descurar alguns dos gestos que deveríamos ter. Também é o que lhe tem acontecido? Não desespere, pois nem tudo está perdido! Basta adotar esta rotina de cuidados no seu dia a dia.

1. Limpe a pele diariamente. Se estiver obstruída com sebo ou com outra sujidade, como a que é causada pela poluição, a pele não respira e perde brilho, para além de não aproveitar devidamente as fórmulas cosméticas que lhe aplica.

2. Esfolie a epiderme uma vez por semana. Este gesto acelera a renovação celular, indispensável à regeneração cutânea, através da eliminação das impurezas e das células mortas que se acumulam à superfície.

3. Hidrate-se todos os dias. É o passo fundamental para uma pele saudável. Repita o gesto de manhã e à noite, sobre a pele limpa. Esse é um fator fundamental que nunca pode descurar.

4. Aplique uma máscara. Graças à sua ação reforçada, estes dermocosméticos hidratam a epiderme, atenuam as rugas e melhoram a luminosidade de imediato.

5. Tome um suplemento nutricional. Escolha uma fórmula específica para o cuidado da pele. A toma de um complemento alimentar fornece-lhe antioxidantes, substâncias que reforçam as suas defesas. Estes produtos também integram ingredientes nutritivos que promovem a vitalidade da derme.