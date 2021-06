Tipos de pele diferentes exigem formulações e produtos também eles diferenciados em função das características, dos problemas e das necessidades de cada pessoa. Atentas a esta(s) exigência(s), as marcas de dermocosmética têm vindo a investir, ao longo das últimas décadas, em receitas, em dosagens e em formatos cada vez mais direcionados, lançando regularmente no mercado novos e inovadores produtos, alguns deles com características que se distinguem dos restantes.

Os cosméticos de última geração criados para combater as temperaturas extremas são compostos por verdadeiras texturas leves, frescas e impercetíveis, atrás das quais se escondem fórmulas que são autênticos pesos pesados da eficácia. Existem, no entanto, alguns que se podem revelar mais recomendados do que outros em função das suas necessidades e até da estrutura orgânica da sua epiderme. Conheça as principais características que os distinguem e escolha o melhor.

Cremes

Os cremes são emulsões de água em óleo, suaves e untuosas, indicadas para peles tendencialmente secas que podem tornar-se enrugadas e que, muitas vezes, sofrem uma sensação de repuxamento. Esta textura é ideal para proteger a pele das pessoas que vivem em ambientes muito secos e que estão frequentemente expostas à agressividade dos ares condicionados.

Fluídos

São recomendados para as mulheres que procuram um tratamento ligeiro e fundente. A textura é menos gorda, penetrando imediatamente no tecido cutâneo, matificando a pele sem a deixar com uma película oleosa. É ideal para usar no verão, sobretudo se a humidade ambiental for elevada.

Séruns

Têm uma textura mais fina e um concentrado de princípios ativos que penetra na pele sem deixar vestígios de gordura. É um tratamento complementar que se usa em simultâneo com o creme ou com o fluído, potenciando a eficácia dos princípios ativos destes produtos. Para além disso, como tem uma maior concentração de princípios ativos, os seus resultados são observáveis mais rapidamente do que com outra fórmula.

Brumas

Estão em voga e também são uma opção perfeita para os meses de verão. São, por norma, sprays dispersíveis, que até há bem pouco tempo continham apenas água termal para vaporizar e refrescar. Agora, estão carregados de princípios ativos. A sensação é a de uma água vaporizada mas o efeito é idêntico ao da aplicação de um creme, já que deixam a pele luminosa, hidratada e nutrida. Existem no mercado brumas com uma concentração de ativos maior do que alguns cremes.