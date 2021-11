Neste Natal, escolha mimar a pele de um/a familiar ou amigo/a com produtos de beleza. Quem não gosta de receber um cuidado de saúde extra? Veja em baixo os coffrets ISDIN disponíveis para todas as carteiras.

Pack Hyaluronic Concentrate

Este pack é composto por:

Hyaluronic Concentrate 30ml, sérum facial com ácido hialurónico puro de baixo e médio peso molecular e textura aqua-gel que proporciona uma hidratação superficial e profunda;

Mini K-Ox Eyes 3ml: creme para o contorno de olhos que reduz os papos, aclara a cor púrpura ou pigmentada das olheiras e restaura a elasticidade da pele;

Mini Fusion Water Urban 10ml: Proteção solar ultraligeira e de uso diário que oferece uma proteção reforçada contra a radiação UVA e luz azul, protege a pele do dano oxidativo induzido pela poluição urbana e proporciona uma melhoria dos sinais de fadiga da pele;

Micellar Solution 30ml: água micelar que, num só gesto, desmaquilha facilmente até mesmo a maquilhagem mais resistente. Limpa, tonifica e hidrata em profundidade, deixando a pele suave, luminosa e livre de impurezas.

PVPR: 40,00EUR

Pack K-Ox Eyes

Este pack é composto por:

K-Ox Eyes 15ml: creme para o contorno de olhos que reduz os papos, aclara a cor púrpura ou pigmentada das olheiras e restaura a elasticidade da pele;

Mini A.G.E. Reverse Day: tratamento com tripla ação antiaging e anti-poluição, remodelante e anti-glicação;

Mini Foto Ultra Age Repair 10ml: Proteção solar ultraligeira e de uso diário que proporciona hidratação intensa, absorção imediata e oferece uma tripla ação antifotoenvelhecimento.

2 ampolas Ultraglican: Solução facial em ampolas com uma avançada associação de antioxidantes e hidratantes, que atua sobre a perda de firmeza e sobre as linhas finas de expressão.

PVPR: 44,00EUR

Pack A.G.E. Reverse Day

Este pack é composto por:

A.G.E. Reverse Day 50ml: tratamento com tripla ação antiaging e anti-poluição, remodelante e anti-glicação;

Mini K-Ox Eyes 3ml: creme para o contorno de olhos que reduz os papos, aclara a cor púrpura ou pigmentada das olheiras e restaura a elasticidade da pele;

Mini A.G.E. Reverse Night: Creme de noite com Melatonina que estimula as defesas antioxidantes para combater as agressões sofridas durante o dia.

PVPR: 80,00EUR

Pack A.G.E. Reverse Night

Este pack é composto por:

A.G.E. Reverse Night 50ml: Creme de noite com Melatonina que estimula as defesas antioxidantes para combater as agressões sofridas durante o dia;

Mini Vital Eyes 4ml: creme reparador para o contorno dos olhos com melatonina e cafeína que ajuda a atenuar as linhas de expressão e as rugas.

2 ampolas Melatonin: Solução facial em ampolas que atua durante a noite, estimulando as defesas antioxidantes da pele.

PVPR: 84,00EUR

Pack Instant Flash

Este pack é composto por:

5 ampolas Instant Flash: combinação de ingredientes que promovem um efeito lifting imediato e prolongado que rejuvenesce a aparência do rosto;

Micellar Solution 100ml: água micelar que, num só gesto, desmaquilha facilmente até mesmo a maquilhagem mais resistente. Limpa, tonifica e hidrata em profundidade, deixando a pele suave, luminosa e livre de impurezas;

Mini Vital Eyes 4ml: creme reparador para o contorno dos olhos com melatonina e cafeína que ajuda a atenuar as linhas de expressão e as rugas.

PVPR: 21,90EUR

Pack Travel Routine

Este pack é composto por:

Micellar Solution 100ml: água micelar que, num só gesto, desmaquilha facilmente até mesmo a maquilhagem mais resistente. Limpa, tonifica e hidrata em profundidade, deixando a pele suave, luminosa e livre de impurezas;

Mini K-Ox Eyes 3ml: creme para o contorno de olhos que reduz os papos, aclara a cor púrpura ou pigmentada das olheiras e restaura a elasticidade da pele;

1 ampola Ultraglican: Solução facial em ampolas com uma avançada associação de antioxidantes e hidratantes, que atua sobre a perda de firmeza e sobre as linhas finas de expressão.

Mini A.G.E. Reverse Day: tratamento com tripla ação antiaging e anti-poluição, remodelante e anti-glicação;

Mini Foto Ultra Age Repair 10ml: Proteção solar ultraligeira e de uso diário que proporciona hidratação intensa, absorção imediata e oferece uma tripla ação antifotoenvelhecimento.

PVPR: 22EUR