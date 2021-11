Em março de 2021, quando a marca nasceu prometeu novos produtos que se refletem em verdadeiras experiências e a verdade é que elas continuam a chegar.

O novo sabonete de limpeza corporal (limpa e esfolia) e a barra hidratante corporal (hidrata e suaviza) vêm complementar a gama capilar, já existente, para uma rotina completa, formulada e desenvolvida em Portugal, 100% sólida e mais sustentável.

Focada no desempenho, todos os ingredientes são selecionados tendo em conta a função do produto e o target do mesmo, de forma, a garantir uma experiência que cumpra o seu propósito.

No caso do sabonete de limpeza corporal, adequado para todos os tipos de pele, este é composto por Manteiga de Karité e Óleo de Amêndoas Doces - ambos excelentes ingredientes nutritivos e hidratantes para a pele.

Sabonete créditos: [PH]ACT

Com um aroma fresco, uma espuma para uma limpeza suave e, caso se pretenda, uma ação esfoliante, pode aplicar-se a barra diretamente no corpo e massajar suavemente sobre a pele – graças às sementes de papoila.

A barra hidratante corporal, para pele seca, com Manteiga de Cacau e Karité na sua composição é ideal para aplicar e massajar depois do banho, oferecendo hidratação e suavidade à pele através de um momento relaxante.

Barra Hidratante créditos: [PH]ACT

Assim, através deste mais recente lançamento, a marca continua a reforçar a transparência e sustentabilidade, sem sacrificar a performance, permitindo aos consumidores cuidarem de si e do planeta.