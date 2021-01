São muitos os ingredientes alimentares que tem à mão de semear em casa a que pode recorrer para preparar uma máscara capilar artesanal que nutra e repare os seus cabelos, aproveitando o momento da aplicação para um ritual de beleza que relaxa e apazigua. Algumas das receitas que lhe sugerimos de seguida podem ser usadas para combater problemas como o excesso de oleosidade, a caspa ou ainda a falta de vitalidade dos fios. Tenha, no entanto, atenção às recomendações e aos tempos de exposição apontados.

1. Máscara capilar de banana

Para amaciar o cabelo e fazê-lo crescer com maior densidade, misture uma banana triturada, com o mínimo de grumos possível, com uma colher de sopa de azeite ou de óleo vegetal. Aplique, de seguida, a mistura no cabelo, mecha por mecha. Cubra a cabeça com uma toalha para manter a temperatura e deixe atuar durante cerca de 30 minutos. Passado esse tempo, retire-a, lavando normalmente a cabela com o seu champô habitual.

2. Máscara capilar com iogurte e mel

Com um efeito hidratante, esta máscara, que nutre os fios em profundidade, também combate a caspa e acalma irritações no couro cabeludo, conferindo ainda mais brilho ao cabelo. Misture um iogurte natural com uma colher de sopa de mel. Se tem o cabelo seco, pode adicionar-lhe uma colher de sopa de óleo vegetal. No caso de ser mais para o oleoso, acrescente-lhe uma colher de sopa de gel de aloé vera.

Se tiver caspa, pode juntar-lhe três gotas de óleo essencial de pachuli, de gerânio, de árvore-do-chá, de louro ou de ervilha-de-alfazema, desde que não costume fazer alergia a este tipo de substâncias. Em caso de dúvida, consulte um especialista. Depois de preparada, aplique a mistura, imediatamente, no cabelo, madeixa por madeixa. Deixe atuar durante cerca de 30 minutos antes de lavar suavemente.

3. Máscara capilar de óleo de coco e mostarda

Esta máscara caseira, muito fácil de preparar em casa, é recomendada para a estimulação do crescimento das hastes capilares. Misture muito bem uma colher de chá de óleo de coco com uma colher de chá de mostarda. Junte três gotas de óleo essencial de folhas de loureiro, de toranja ou de alecrim. Aplique-a no couro cabeludo e massaje, depois, suavemente, durante breves segundos para estimular a microcirculação.

Pode aplicar também a máscara no resto do cabelo, incluindo nas pontas. Cubra, de seguida, a cabeça com uma toalha para manter a temperatura e deixe atuar durante uma hora. De seguida, retire-a na lavagem, com recurso ao seu champô habitual. Em alternativa, misture uma colher de sopa de óleo de rícino com meia colher de sopa de óleo vegetal de mostarda ou, então, com a mesma quantidade de cineol ou eucaliptol.

4. Máscara capilar de hena com coco e limão

Esta é recomendada para conferir brilho. Além de mais brilhante, o cabelo fica, também, mais forte, mais denso e com mais volume. Junte duas colheres de sopa de hena neutra (sem cor) a um pouco de água quente até formar uma massa macia. Junte uma colher de sopa de leite de coco e uma colher de chá de sumo de limão.

Pode, ainda, juntar três gotas de óleo essencial de ylang-ylang ou de capim-limão. Aplique no cabelo, mecha a mecha. Envolva com película aderente e deixe atuar uma hora. Retire com champô e finalize com um banho feito com 300 mililitros de água e duas colheres de vinagre de coco, de vinagre de romã ou de vinagre de cidra.

5. Máscara capilar com argila verde

Esta máscara reparadora do couro cabeludo tem também uma ação purificadora, calmante, antiprurido e anticaspa. Misture três colheres de sopa de argila verde com uma dezena de gotas de óleo essencial de pachuli, de gerânio, de árvore-do-chá, de louro ou de alfazema. Adicione água morna até que se forme uma pasta razoavelmente fluida. Aplique uma camada espessa no couro cabeludo, massajando suavemente.

Deixe durante cerca de 30 minutos e, passado esse tempo, enxague bem. Este tratamento substitui um champô. Finalize esse processo de lavagem com um enxaguamento generoso no final. Para um cabelo mais brilhante, pulverize-o com uma mistura feita com 300 mililitros de água e duas colheres de sopa de vinagre de cidra, de vinagre de coco ou de vinagre de romã. O de framboesa também é aconselhado.

6. Máscara capilar com coco e rícino

Indicada para cabelos encaracolados, encrespados, secos e/ou danificados, vai fortalecer, reparar, nutrir, embelezar e dar brilho aos fios. Para preparar esta máscara, misture três colheres de sopa de leite de coco e uma colher de sopa de óleo de rícino. Dobre a receita no caso de os cabelos serem muito compridos.

Depois, tem duas opções à escolha. Pode acrescentar-lhe três gotas de óleo essencial de ylang-ylang ou uma gema de ovo batida. O resultado é o mesmo. Aplique, de seguida, a máscara em todo o cabelo, mecha por mecha. Deixe atuar durante uma hora. Remova, depois, na lavagem, com recurso a um champô suave.

7. Máscara capilar com óleo de abacate e azeite

Misture duas colheres de sopa de óleo de abacate com uma colher de sopa de azeite. Se o seu cabelo for muito seco e/ou crespo, adicione uma colher de chá de manteiga de karité para derreter com os óleos vegetais. Aplique, depois, a máscara no cabelo, mecha por mecha, distribuindo bem o óleo. Cubra a cabeça com uma toalha para manter a temperatura e deixe atuar durante uma hora. Em seguida, lave normalmente o cabelo com o seu champô habitual.

8. Máscara capilar com argila e verbena

Esta máscara capilar caseira é indicada para cabelos oleosos e, à semelhança de todas as outras, prepara-se num ápice. Junte três colheres de sopa de argila verde a uma dezena de gotas de óleo essencial de verbena. Adicione água morna até obter uma pasta fluida e homogénea, sem ser demasiado líquida. Disponha uma camada espessa no couro cabeludo, massajando suavemente.

Aplique, depois, a máscara no comprimento dos fios, espalhando-a com as mãos para uma maior absorção. Se as suas pontas forem muito secas, salte esta fase. Deixe atuar durante 30 minutos e depois enxague. Este tratamento substitui um champô. Para limpar o cabelo, remova a máscara de argila ao longo dos fios, antes de enxaguar. Pode prepará-la com óleo essencial de alecrim.

9. Máscara capilar com aloé vera e iogurte natural

Esta máscara capilar regula e reequilibra o couro cabeludo oleoso e, para além disso, também produz um efeito hidratante e suavizante dos fios, deixando-os também mais brilhantes. Misture duas colheres de sopa de iogurte natural com duas colheres de gel de aloé vera e uma colher de chá de mel. Deixe-a atuar durante cerca 30 minutos e, depois, remova-a, na lavagem, com o auxílio de um champô suave.

10. Máscara de gema de ovo e óleo de coco

Esta máscara capilar caseira, reparadora, vai restaurar, fortalecer e nutrir o seu cabelo em profundidade, ao mesmo tempo que o deixará também mais suave e brilhante. Misture bem duas gemas de ovo batidas com uma colher de sopa de óleo de coco derretido e uma colher de chá de mel. Aplique-a imediatamente no cabelo, mecha por mecha. De seguida, enrole o cabelo em película aderente e deixe atuar, durante uma hora, antes de lavar suavemente a cabeça com o champô que usa no seu dia a dia.