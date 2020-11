E se fizesse as suas próprias máscaras capilares? De frutas a laticínios passando pelos óleos vegetais, a sua despensa e o seu frigorífico estão cheios de alimentos benéficos para a saúde do cabelo que pode usar em casa. O mais importante neste processo é respeitar as quantidades especificadas na receita e o tempo de exposição, tendo sempre em conta que os óleos essenciais não são recomendados para crianças, grávidas, mulheres a amamentar, idosos e/ou portadores de patologias crónicas.

1. Máscara capilar com ovo

Indicada para cabelos secos, danificados e/ou cansados, esta máscara confere um efeito reparador, fortalecedor e nutritivo ao mesmo tempo que devolve o brilho natural aos fios capilares. Bata uma gema de ovo com uma colher de sopa de óleo vegetal. Aplique de imediato no cabelo, madeixa por madeixa. Deixe por 30 minutos antes de lavar.

Em cabelos mais compridos, duplique a quantidade. Pode também, em alternativa, fazer uma máscara com um ovo inteiro cru batido mas, neste caso, é necessário enxaguar muito bem os cabelos com água fria antes de os lavar, caso contrário, a clara pode coagular. Pode, também, adicionar uma colher de mel e/ou óleo vegetal a esta máscara.

2. Máscara capilar com aloé vera

Para hidratar e acalmar o couro cabeludo, misture duas colheres de sopa de gel de aloé vera com duas colheres de leite de coco ou, em alternativa, uma colher de leite de coco em pó com duas colheres de sopa de água. Aplique, de seguida, a mistura no cabelo, mecha por mecha. Deixe atuar durante 30 minutos antes de a remover suavemente.

3. Máscara capilar de abacate

Indicada para cabelos secos e danificados, esta máscara confere brilho e nutrição aos fios. Misture meio abacate esmagado com uma ou duas colheres de sopa de óleo de abacate. Aplique a mistura no cabelo, madeixa por madeixa. Cubra com uma toalha para manter a temperatura e deixe atuar durante uma hora. De seguida, retire com champô.

4. Máscara capilar com óleo de coco

Ideal para todos os tipos de cabelo, confere brilho, fortifica, restaura e estimula o crescimento das hastes capilares. Aqueça duas colheres de sopa de óleo de coco em banho-maria. Aplique nos cabelos madeixa por madeixa, distribuindo bem. Cubra com uma toalha, deixe atuar durante cerca de uma hora. Depois, lave o cabelo normalmente.

5. Máscara capilar com mel

Indicada para cabelos baços, ásperos e quebradiços, esta máscara capilar caseira, feita com um alimento muito apreciado e consumido pelos portugueses, vai proporcionar-lhes um efeito de brilho, para além de iluminar os reflexos louros nos cabelos mais claros, hidratando-os e nutrindo-os em profundidade. A preparação é simples, rápida e prática.

Basta apenas que coloque, numa tigela, duas colheres de sopa de mel, uma colher de chá de sumo de limão e uma a duas colheres de água morna, se necessário, para diluir a mistura e facilitar a aplicação. Aplique mecha por mecha e deixe repousar por 30 minutos. Enxague abundantemente. Por não ser oleosa, dispensa a lavagem do cabelo.