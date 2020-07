Tem por hábito remover as células mortas da sua epiderme? Pois, se não o faz, deveria! "Um esfoliante é um produto cosmético ou um material que tem como função esfoliar a pele. Por definição, são agentes que atuam na superfície cutânea causando a remoção da pele em camadas", explica Joana Nobre, mestre em ciências farmacêuticas pós-graduada em dermocosmética, diretora de formação do Ales Groupe Portugal.

Com a ajuda da especialista, conseguimos finalmente perceber para que serve este cosmético de textura granulosa. De acordo com Joana Nobre, "os esfoliantes apresentam mecanismos de ação distintos e podem ser classificados em três categorias":

1. Esfoliantes físicos ou mecânicos

Envolvem o uso de materiais físicos abrasivos e partículas de origem natural (esponjas, açúcar, sal ou partículas vegetais) ou sintética (grânulos de polietileno ou estireno) e atuam pela remoção física de células superficiais da pele. Os esfoliantes mecânicos fazem muito mais do que o simples polimento da pele.

Provocam um stresse controlado que ativa os mecanismos de reparação naturais da pele, promovendo um boost na síntese de colagénio e consequente aumento da firmeza cutânea.

2. Esfoliantes químicos

Comumente designados peelings, usam agentes queratolíticos ou desmolíticos, que fazem uma esfoliação desde a superfície até partes mais profundas da pele. São muito úteis nas peles com hiperqueratose, dermatite seborreica ou acne, pelo seu efeito comedolítico.

3. Esfoliantes enzimáticos

Usam extratos de frutos como a romã, a papaia ou o ananás. Através da esfoliação superficial das células, as suas enzimas diminuem a espessura do estrato córneo. Este tipo de esfoliação é muito útil nas peles mais sensíveis, com couperose ou rosácea, por exemplo, que têm uma fragilidade vascular tremenda. Estudos recentes evidenciam que os esfoliantes enzimáticos são menos irritantes que os esfoliantes químicos.

As melhores formas de usar os esfoliantes

O ideal é que cada pessoa consiga construir o seu ritual ideal de esfoliação. "Tudo depende do tipo e do estado da pele e do tipo de esfoliante. Mas, de uma forma geral, os estudos mais recentes referem que deve usá-lo, pelo menos, uma vez por semana", disse à edição impressa da Saber Viver Joana Nobre. Além disso, convém cumprir as instruções que vêm descritas na embalagem e aplicar o esfoliante na pele bem limpa.