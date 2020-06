Nas últimas décadas, a oferta de cosméticos e de produtos dermocosméticos aumentou consideravelmente. Além de novas marcas, há novas formulações, novas moléculas e até uma utilização diferente de ingredientes muito comuns. Na hora de escolher, muitos consumidores ficam, no entanto, baralhados com algumas das palavras com que se deparam nos rótulos. Decifre os ingredientes naturais que compõem muitos cosméticos.

1. Adenosina

Elemento constituinte do ADN, a ademosina está hoje identificada como um elemento primordial na função celular, estando demonstrado cientificamente o seu efeito sobre a síntese do pro-colagénio I, uma das moléculas fundamentais na organização da derme e na sua manutenção. Está presente em muitos cosméticos e dermocosméticos e trava os efeitos do envelhecimento cutâneo.

2. Carnosina

Dipéptido formado por dois aminoácidos, com elevado poder antioxidante. Antes de ser aplicada à cosmética, a carnosina era já utilizada sob a forma de suplemento pelos seus benefícios antifadiga. Esta substância aumenta as defesas da pele contra os radicais livres, recupera a vitalidade das células e promove a produção de colagénio e previne a degradação da elasticidade cutânea.

3. Óleo de argão

Óleo extraído dos frutos da argânica, árvore milenar de Marrocos, classificada como Património da Biosfera pela UNESCO, está em voga e são muitas as marcas de cosmética que recorrem a este ingrediente. Rico em ácidos gordos essenciais e em vitamina E, tem um poder nutritivo, regenerador e anti-radicalar. Estimula ainda a oxigenação intracelular, protegendo os tecidos.

4. Péptidos

Pequenos fragmentos de proteína, compostos por cadeias de aminoácidos, que se encontram de forma natural no organismo e desempenham um papel essencial no processo de cicatrização de feridas. Estes atuam como mensageiros celulares.

Transmitem sinais entre as células, estimulando processos metabólicos de reparação. Este mecanismo de autocontrolo da pele torna-se, no entanto, cada vez menos eficiente com o passar dos anos, podendo ser reativado através da aplicação tópica de péptidos.

5. Polifenóis de uva

Substâncias antioxidantes presentes na uva, que protegem a pele do envelhecimento prematuro provocado pelos raios UV. Os polifenóis de uva formam um escudo protetor contra as agressões exteriores, preservando a integridade das células.

Reforçam os vasos sanguíneos capilares e melhoram a microcirculação cutânea, atuando sobre a luminosidade e a frescura da tez. Protegem as fibras de elastina e de colagénio, impedindo a degradação dos elementos fundamentais da pele.

6. Ceramidas

Proteínas lipídicas, compostas por colesterol e ácidos gordos, que fazem parte da barreira hidrolipída da pele e asseguram a adesão celular. São responsáveis pela firmeza e por um cabelo hidratado. As ceramidas estimulam a comunicação entre as células e ajudam a reconstruir os danos da pele provocados pelo envelhecimento. Suavizam as rugas e as linhas de expressão, enquanto restauram a barreira cutânea. Hidratam e repõem os nutrientes dos cabelos, combatendo as pontas espigadas.