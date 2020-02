Toda e qualquer pele está coberta por uma camada hidrolipídica protectora, resultado da acção dos androgénios, as hormonas sexuais masculinas, que também estão presentes nas mulheres, apesar de em menor quantidade. Quando há alguma alteração hormonal, a atividade das glândulas sebáceas descontrola-se e aumenta.

Os folículos e os poros fecham-se, provocando a retenção de sebo. Geralmente, a pele oleosa tende a ser mais grossa, tem uma aparência suja, tem mais brilhos e o seu tato também é, por norma, oleoso. Tem propensão para poros abertos, pontos negros, rubores e borbulhas, e é uma das causas da acne. A sua maquilhagem ideal é uma base matificante com agentes seboreguladores, que controlem adequadamente a humidade da pele. Isto não significa que não tenha de a hidratar mas, sim, de o fazer corretamente. A formulação dos produtos que deve usar deve ser ainda isenta de óleos. A sua ação deve regular o brilho facial e dissimular borbulhas sem conferir oleosidade.

São uma arma imprescindível no arsenal de beleza de muitas mulheres mas, mal utilizadas, podem prejudicar mais do que melhorar a imagem, porque acrescentam-lhes anos de vida. Sabe tirar o máximo partido delas? Aprenda a fazê-lo com os nossos conselhos.

Como aplicar a base de maquilhagem

Deve aplicar a base de maquilhagem sempre a partir do centro do rosto, em direção ao exterior, sem se esquecer de a esbater na zona dos olhos e orelhas. Aplique a quantidade certa. Use um pincel para o rosto não ficar com um aspeto de máscara e a pele ficar sem manchas nem zonas mais carregadas ou pouco naturais.

Com o pincel não corre o risco de maquilhar pelos, pelo que não mancha as sobrancelhas nem a linha de crescimento do cabelo. Se usar uma esponja, dobre-a para obter uma superfície arredondada que aplique a base homogeneamente. Às vezes, convém usar previamente um iluminador-corretor.

Aplique-o primeiro na zona das maçãs do rosto, abas do nariz, entre as sobrancelhas, no centro do queixo e em pontos mais escuros que queira iluminar. Depois, coloque a base no resto do rosto, esbatendo-a com a zona corrigida, para que não se note a linha de separação, mas sem cobrir o iluminador, para não anular o seu efeito.

Texto: Madalena Alçada Baptista