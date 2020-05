As pessoas com diabetes têm de ter cuidados especiais com a pele? A resposta é afirmativa! Esta doença crónica que condiciona a vida de milhões em todo o mundo afeta vários órgãos e a epiderme não é exceção. "Além dos sinais da diabetes que são visíveis, sabemos, igualmente, que esta doença pode tornar a pele mais seca e suscetível a determinadas complicações", alerta o Diabetes 365º, um projeto multiplataforma de literacia sobre esta patologia.

"A pele é o maior órgão do corpo humano e atua como barreira protetora contra agentes externos do meio ambiente, como é o caso das bactérias ou dos vírus. Para além disso, é também responsável por funções essenciais como a regulação da temperatura corporal, funções sensoriais como o tato, a perceção da pressão, da temperatura ou da dor e por funções de excreção de substâncias que necessitam de ser eliminadas pelo organismo", refere ainda o Diabetes 365º.

Mas, afinal, que complicações dermatológicas é que podem ocorrer nas pessoas com diabetes? "Geralmente, são os mesmos que podem ocorrer em pessoas que não têm esta doença. No entanto, as pessoas com diabetes são mais suscetíveis a complicações dermatológicas, que podem incluir, por exemplo, infeções bacterianas", alerta. "Os diabéticos têm uma maior propensão para desenvolver infeções. Na pele, estas podem ser minimizadas se tiver os cuidados adequados de higiene e hidratação", advertem, contudo, os profissionais de saúde que colaboram com o projeto.

A possibilidade de desenvolverem infeções fúngicas também é grande. "Estes tipos de infeções geralmente ocorrem em pregas quentes e húmidas da pele. Entre as áreas problemáticas estão a área sob os seios, as unhas, as zonas entre os dedos das mãos e dos pés, mas também, os cantos da boca, o prepúcio e as axilas e as virilhas. Procure secar estas zonas adequadamente após o banho e não deixar resíduos de creme acumulados", aconselha o Diabetes 365º.

Os problemas de pele que mais atingem os diabéticos