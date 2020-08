Pelo facto de transpirarem mais do que as mulheres, existem gestos que os homens não devem dispensar no quotidiano. Veja o que deve fazer para evitar irritações e até infeções. As recomendações e os avisos da reputada sexóloga Marta Crawford.

Por terem mais testosterona e por serem geralmente mais ativos, os homens tendem a transpirar mais do que as mulheres, não só das axilas como dos genitais e também dos pés. Uma boa higiene íntima é, por isso, fundamental para garantir uma mulher saúde e também uma vida sexual mais sã. Siga, por isso, algumas das dicas úteis que pode encontrar no livro "Sexo sem Tabus", editado pela editora A Esfera dos Livros, uma obra da autoria da reputada sexóloga portuguesa Marta Crawford. 1. Para uma limpeza adequada dos genitais, lave o prepúcio, baixando-o até à base do pénis e lavando também a glande, o escroto e azona anal. 2. Antes e após qualquer contacto sexual, lave os genitais em água corrente com um sabonete neutro e massaje-os levemente. Mantenha este procedimento mesmo que tenha utilizado preservativo. 3. Se depilar as virilhas ou a zona púbica, tenha em atenção o risco de reações locais, como infeções, irritações e escoriações da pele. Deve deixá-los com cerca de 1,5 centímetros. Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram