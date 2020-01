Saber que temos relações sexuais com a mesma frequência e com a mesma qualidade do que os outros casais e que inovamos dentro do que é considerado normal, permite-nos, pensamos nós, ficar em paz com a nossa própria sexualidade. Mas os especialistas sabem que não é assim. "Em sexualidade, nunca deveríamos utilizar a palavra normal", refere a sexóloga Marta Crawford, autora de livros como "Viver o sexo com prazer", publicado pela editora A Esfera dos Livros.

"O que é bom para uma pessoa não terá de o ser para outra e as estatísticas, muitas vezes, não fazem mais do que promover inseguranças", acrescenta ainda a especialista, que também escreveu "Sexo sem Tabus" e "Diário sexual e conjugal de um casal". Aos pacientes que surgem com dúvidas sobre a normalidade da sua vida sexual nas suas consultas, a especialista responde, caso a caso. Descubra, de seguida, algumas das situações que suscitam mais dúvidas aos casais.

1. Só atinjo o orgasmo através da estimulação do clítoris

"É perfeitamente normal, mas continua a existir o mito de que um orgasmo provocado pela estimulação do clítoris é um orgasmo de segunda e que, se a mulher não o consegue através da penetração algo está a funcionar mal. É verdade que durante muito tempo se distinguiu o orgasmo vaginal do clitoriano, dizendo que o primeiro era o das mulheres maduras, enquanto as imaturas só o conseguiam através do clítoris. Mas esta é uma crença ultrapassada", assegura.

2. Nunca tenho vontade de fazer sexo

"Esta situação pode dever-se a uma de duas situações. Ou estamos perante uma pessoa assexuada ou de alguém cujo desejo é hipoativo. No primeiro caso, trata-se de uma pessoa que não tem nenhum tipo de desejo sexual, o que para ela não é um problema. No caso de desejo hipoativo, significa que se está aquém do que é expectável, o que poderá estar relacionado com vários aspetos da relação ou de condicionamentos da vida em geral", refere a sexóloga.