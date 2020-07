Há mitos que, apesar da maior informação que existe nos dias que correm, continuam a ser autênticos bloqueadores do prazer. Somos, por vezes, vítimas de ideias pré-concebidas que acabam por condicionar o nosso comportamento e até, nalguns casos, afetar a nossa sexualidade. O sexólogo Fernando Mesquita descodifica os principais mitos que ainda persistem sobre a sexualidade e que podem estar a impedir a satisfação sexual.

1. O sexo para ser bom tem de durar várias horas

Se faz parte dos muitos que acreditam que sim, desengane-se. "O mais importante é que o sexo seja feito com vontade mútua e que ambos os parceiros tenham prazer, o que não implica obrigatoriamente a presença de orgasmo", refere Fernando Mesquita. "Aliás, em alguns casos, as relações sexuais muito prolongadas podem tornar-se desconfortáveis e causar dor às mulheres", sublinha o psicólogo.

2. Os homens têm sempre mais desejo sexual do que as mulheres

Esta é outra ideia ultrapassada. "Não existem regras e o desejo não é uma questão de género. Existem muitas mulheres que desejam tanto ou mais sexo que muitos homens. Acontece que, culturalmente, os homens são incentivados a expressar a sua vontade sexual, enquanto às mulheres é-lhes ou, melhor, era transmitida a ideia de que deveriam controlar mais os seus impulsos e comportamentos sexuais", afirma.

3. O sexo deixa de ser importante a partir de uma certa idade

Velhos só mesmo os trapos. "O sexo é uma parte integrante das pessoas, independentemente da idade", assegura o sexólogo. "Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o sexo não implica obrigatoriamente um pénis ereto, uma vagina lubrificada ou até mesmo uma penetração", refere. "O sexo é muito mais do que isso… É partilha, ter e dar prazer e, para isso, não existe limite de idade", garante Fernando Mesquita.

4. O tamanho do pénis é fundamental para a satisfação sexual

Por muito que os sexólogos afirmem continuamente o contrário, este é um dos (muitos) mitos que teimam em persistir. "Muitos homens acreditam que uma mulher precisa de um pénis de grandes dimensões para ter prazer. Esta ideia deve-se, essencialmente, ao mito que ainda existe de que a virilidade se mede através do tamanho do pénis", realça o especialista.

"No entanto, sabe-se que um pénis de grandes dimensões pode causar alguma dor, incómodo ou desconforto, durante a penetração e, nestes casos, a probabilidade da mulher ter prazer é muito baixa ou nula", sublinha o sexólogo Fernando Mesquita. Mais do que o tamanho, importa o que se faz com ele e são muitas as posições sexuais que pode experimentar.

5. Fazer muito sexo pode deixar as mulheres com a vagina muito flácida