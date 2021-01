Anna Grunduls é polaca, vive em Varsóvia, ilustradora e especialista em criar desenhos para colorir para adultos, e acredita verdadeiramente no seu poder terapêutico.

Colorir cria espaço pessoal

Todos nós precisamos de ter um espaço pessoal e tempo para nós próprios. Alguns de nós precisam mais disso, outros nem tanto - mas todos precisamos, em algum momento, de estarmos sozinhos com os nossos botões.

No entanto, isto pode tornar-se complicado especialmente no meio de uma pandemia. Com o parceiro em casa o tempo todo, a presença pode facilmente parecer opressora. E é aqui que entra a atividade de colorir.

Quando se concentra num projeto de colorir, entra num estado semelhante a uma meditação que o ajuda a desligar de quaisquer ruídos de fundo e caos. A única diferença é que, em vez de se concentrar na respiração, concentra-se nos padrões e cores à sua frente.

Embora não esteja fisicamente sozinho, esta é uma oportunidade de se reconectar consigo mesmo e escapar para um espaço pacífico na sua mente.

Colorir pode ser uma saída saudável para controlar a raiva

O casamento pode até correr muito bem, mas passar o tempo todo com o parceiro ao lado pode levar a conflitos e emoções fortes. Uma ótima maneira de libertar sentimentos fortes é exercitando a sua criatividade, pintando.

Preencher padrões repetidos com cores pode ajudá-lo a organizar os seus próprios pensamentos e a acalmar-se antes de voltar a conversar com o seu parceiro, recomenda Anna.

Colorir também pode criar uma ligação com o outro

Por outro lado, colorir também pode ser uma atividade fantástica para fazerem juntos. Enquanto a maioria dos jogos de tabuleiro e cartas promovem a rivalidade, colorir tem tudo a ver com trabalho em equipa e criação de algo belo a dois.

Este esforço conjunto pode aproximar o casal e criar espaço para uma convivência feliz e de relaxamento.

Anna Grunduls oferece no seu site páginas grandes para colorir, com o seu parceiro ou em família.

A ilustradora acredita fortemente que a criatividade deve ser celebrada, e um dos seus objetivos é inspirar todas as mulheres a explorar a sua vocação artística e criar orgulhosamente as suas próprias obras de arte.