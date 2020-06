Desafie-os. "Está um dia espetacular! Que tal fazermos um piquenique?", sugira. Como resposta, os mais pequenos vão, seguramente, reagir com saltos, risos e muita animação. Para muitas crianças, mesmo as mais citadinas, esta é uma proposta aliciante. Ninguém quer perder um programa destes. Haverá alguma ideia melhor do que passar um dia fora de casa, sem horários nem compromissos? Claro que simplificar as refeições também faz parte do conceito de evasão.

Mas é importante encontrar, para as que são realizadas ao ar livre e sem a ajuda de restaurantes, alternativas saudáveis e equilibradas aos pratos de faca e garfo, como alertam muitos nutricionistas e dietistas defensores deste tipo de programas. Quando pensamos nos dias da nossa infância passados na praia, lembramo-nos, até com saudade, do momento em que passava o vendedor de bolos na praia. Hoje, olhamos para ele com desconfiança.

Nessa época, que muitos recordarão certamente com saudade, várias pessoas juntavam-se à sua volta, à espera que destapasse o cesto onde estavam convidativas bolas de berlim com creme. E, às vezes, tinhamos a sorte de um daqueles deliciosos bolos ser para nós. Era bom… Mas, à luz do que sabemos hoje acerca da segurança alimentar e da conservação de alimentos, perigoso! Os riscos de intoxicação alimentar e, consequentemente, de desidratação, são elevados, sobretudo nas alturas do ano em que as temperaturas estão mais altas e mais convidativas. Certos alimentos, como sabe, alteram-se facilmente com o calor.

Por isso, na preparação de piqueniques e de refeições para comer fora de casa, todo o cuidado é pouco, especialmente se o cenário for a praia. Aliás, sair da beira-mar para fazer um piquenique no pinhal, onde existe mais sombra, pode ser uma óptima ideia. Leve atum enlatado ou qualquer outro tipo de conserva ou compre um frango acabado de assar e prepare uma salada ou sandes. Tenha, no entanto, cuidado com molhos e maioneses.