Tem-se assistido a um aumento de crimes sexuais envolvendo menores, muito em parte pela facilidade de disseminação de fotos e vídeos que são partilhados nas redes sociais (ver texto publicado pela autora sobre os perigos das redes sociais). Uma criança que coloque fotos com pouca roupa, pode atrair pedófilos, que não perderão uma oportunidade de contacto, particularmente se este for facilitado. Ou seja, se o menor estiver desinformado e não tiver sido consciencializado sobre o perigo que corre, maior será a probabilidade de incorrer em comportamentos de risco.

Segundo as estatísticas disponíveis do RASI (Relatório Anual de Segurança Interna), de 2018, no quadro de exploração sexual de menores online, as situações identificadas são, regra geral, praticadas por indivíduos isolados, portugueses ou a viver em Portugal. A maioria das detenções teve por base o crime de abuso sexual da criança (113), seguido do crime de violação (n=70) e de pornografia de menores (n=41). Sendo números por si só alarmantes, tornam-se motivo de reflexão porque não englobam os casos que não chegam ao conhecimento da polícia e da justiça (as chamadas cifras negras).

No que concerne à forma de atuação destes predadores sexuais online, predomina a distribuição de pornografia em canais de comunicação como o Youtube, o Facebook, o Google Drive e o Instagram. Durante esse ano registou-se um acentuado aumento do uso de plataformas encriptadas para troca de mensagens, como o WhatsApp e o Telegram. Devido à crescente popularidade de algumas redes sociais, é provável que os números tenham sofrido alterações em 2019 e tenham mais expressividade este ano, devido à situação excecional que vivemos.

Todos os pais querem proteger seus filhos contra estes predadores sexuais, mas é difícil mantê-los em segurança, sobretudo quando não se sabe identificar o perigo. Qualquer pessoa pode ser um predador sexual e a maioria conquistam a confiança das suas vítimas. Não têm nenhuma aparência física, profissão, estilo de vida ou outra característica que seja diferenciadora. Um pedófilo pode inclusivamente aparentar ser uma boa pessoa, atento às necessidades da criança, ser carinhoso com ela e, no entanto, ter pensamentos predatórios.

Para que esteja consciente do perigo, conheça alguns riscos e técnicas usadas por estes predadores online: