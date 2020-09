Educar as crianças do sexo masculino sem estereótipos de género deve ser uma prioridade dos pais? Em vários países do mundo, têm sido muitos os especialistas a levantar publicamente esta questão. Se educar crianças já tem que se lhe diga, educar rapazes sem cair nas armadilhas dos estereótipos de género ainda mais. E a resposta parece afinal ser simples. Educando-os como seres humanos, mesmo nesta era da tecnologia!

Nos dias que correm, os tablets, o smartphones e os computadores são quase como uma extensão do corpo. As horas passadas fechados no quarto não são contabilizáveis e as relações sociais, incluindo os namoros, são relegadas para segundo plano. Este é o retrato levado ao extremo da geração nascida entre 1995 e 2012, que muitos especialistas batizaram como iGeneration, a geração dos iPhones e do eu.

A conceituada psicóloga norte-americana Jean M. Twenge, autora do livro "iGen – Why today super-connected kids are growing up less rebelious, more tolerant, less happy and completely unprepared for adulthood", "iGen - Porque é que os miúdos demasiado ligados estão a crescer menos rebeldes, mais tolerantes, menos felizes e totalmente impreparados para a vida adulta" em tradução literal, publicado pela editora Atria Books, defende mesmo que se trata de uma geração à beira de uma crise mental que terá (forçosamente) repercussões no futuro, como anteveem outros especialistas.

Se ao isolamento agravado pela tecnologia, comum a ambos os sexos, juntarmos o menor abandono escolar por parte das raparigas, um maior sucesso académico feminino e uma maior prevalência de problemas como a hiperatividade e défice de atenção entre os rapazes, o resultado pode muito bem ser uma geração de rapazes e homens jovens com dificuldades de relacionamento com o sexo oposto, antecipam muitos.

"São situações que podem trazer mais isolamento, que é acompanhado pela existência de menores competências emocionais e sociais treinadas, o que por sua vez conduz a uma menor capacidade e à vontade para se relacionar com pessoas, sobretudo do género oposto", afirma Filipa Jardim da Silva. Na sua prática clínica, tem observado uma maior dificuldade em relacionar-se com o sexo oposto em rapazes e jovens adultos.

"Nas faculdades de engenharia, temos essa realidade", refere a psicóloga. "O excesso de tecnologia faz como que o tempo extra-escola seja muito isolado. E isto pode, realmente, levar a uma maior dificuldade em lidar com o sexo oposto", sublinha. É a situação em si e não o género que conduz ao bloqueio. "Se pusermos uma rapariga na mesma situação, acontece mais ou menos a mesma coisa", acrescenta ainda a especialista.