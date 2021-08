Os pais orgulhosos por fora e com o coração nas mãos por dentro, deixam os filhos na escola e seguem a sua rotina. No sentido de tornar este dia o mais calmo possível e sem imprevistos, a My Nametags sugere alguns comportamentos importantes.

1- Conversar

O começo ou recomeço da vida escolar é um momento muito importante para as crianças e é vivido de formas diferentes por cada uma delas.

Conversar com os seus filhos para perceber o que estão a sentir pode parecer banal mas é essencial para obter várias informações importantes acerca da sua relação com a escola, com os colegas, com os professores…podem ser revelados medos e angústias importantes de desmistificar ou gerir as expectativas.

2 – Alinhar horários

Apesar de nas férias o cumprimento de horários não ser tão rígido tanto para os adultos como para as crianças, é muito importantes umas semanas antes de as aulas começarem, ir alinhando os horários para que no primeiro dia o sono e preguiça não sejam mais um fator desestabilizador, já que este dia já terá demasiadas emoções à mistura.

Além disso, é muito importante deixar também já definidos horários para depois da escola como as horas para fazer os trabalhos de casa ou atividades extra curriculares.

3- Preparar o material

Levar os seus filhos a comprar o material escolar, para além de um bom momento familiar, ajuda a que as crianças se vão mentalizando para a nova temporada que ai vem.

Ajudar na escolha dos materiais faz com que se entusiasmem e criem apreço pelo que é seu. No site da My Nametags é possível personalizar as suas etiquetas criando também num bom momento de partilha com os mais novos e garantir que os items escolares são todos identificados e não se perdem tão facilmente.

4- Preparar a rotina

Antes das aulas começarem pode sempre levar a criança à porta da escola, explicar qual será o caminho, quanto tempo demora e que naquele recreio irá brincar muito e fazer muitos amigos.

Se fizer sentido para a dinâmica familiar, inscrever as crianças no ATL antes do início das aulas pode ser também uma mais-valia. Assim, no primeiro dia, a carga emocional é menor, e já existe uma ligação com o espaço, as regras e os colegas.

5- Manter a calma

Este é um dia de grande importância tanto para as crianças como para os pais. Se é mãe ou pai de primeira viagem é normal que se sinta ainda mais nervoso e ansioso. Separarmo-nos dos nossos filhos pode ser um processo doloroso para ambos e tem de ser encarado com a maior leveza possível.

Manter a calma, faz com que os seus filhos também se sintam mais calmos e encarem o momento como algo positivo. Também para os pais pode ser importante esta definição de horários prévio no sentido de sentirem que tudo está controlado e bem encaminhado, agora é só “deixar rolar”.