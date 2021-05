Aproveitar as férias de verão para poder explorar várias profissões em áreas distintas será possível na edição de 2021 da Católica Porto Teen Academy.

A nova edição arrancará no mês de julho e tem como objetivo proporcionar aos estudantes do ensino secundário a oportunidade de explorar diferentes profissões e áreas do saber através de uma experiência única em ambiente universitário.

Sob o lema “Parte à descoberta do Mundo das Profissões”, seis Faculdades da Universidade Católica no Porto prepararam oito programas, todos eles em formato digital, que vão desde o mundo dos negócios e das ciências até ao mundo das artes.

Uma boa oportunidade para alunos do secundário, que nesta fase se debatem com a escolha importante do curso superior a seguir e poderem assim descobrir a partir dos diferentes programas a sua verdadeira vocação.

O programa Young Enterprise dá a oportunidade aos alunos de conhecer o fantástico mundo dos negócios; À descoberta do Direito explora as diversas áreas do mundo do Direito para os alunos que pensam vir a ser futuros advogados, juízes, juristas ou inspetores da polícia judiciária.

Experimenta com Ciência permite explorar oportunidades de pensar e fazer ciência a partir de objetos do dia a dia nas áreas de Bioengenharia, Microbiologia e Ciências da Nutrição. Become a Nurse: A Begginer´s Guide proporciona aos jovens estudantes a oportunidade de conhecer o fascinante mundo da saúde.

O programa DivertidaMente explorara o mundo da mente e que dará a conhecer a relação entre emoções, pensamentos e comportamento humano. Já no mundo das artes, os programas Tardes de Arte, Conservação e Restauro, Tardes de Cinema e Tardes de Som e Imagem onde será possível explorar diferentes áreas artísticas e encontrar a sua vocação.

Isabel Braga da Cruz, presidente da Universidade Católica no Porto, explica que “cada curso apresenta atividades que dão a oportunidade aos estudantes do secundário de se sentirem mergulhados no ambiente académico, onde poderão experimentar a realidade de muitas profissões, contactar com docentes, com alunos e conhecer melhor a Católica.”

As inscrições já arrancaram e todos os cursos serão online, via Zoom.

Os programas de cada um podem ser consultados mais em detalhe em formato digital.