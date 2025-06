A Faculdade de Medicina da Universidade Católica colocou este ano, pela primeira vez, alunos em estágios clínicos. Esta participação próxima na realidade clínica é um passo essencial para a formação de qualquer médico. Ser médico exige a aquisição de competências clínicas e humanas importantes, tais como interpretação de exames e comunicação. No entanto, é essencial que as decisões do médico sejam tomadas utilizando o método de pensamento científico: partir de observações verificáveis e objetivas, conjugando-as com evidências robustas e credíveis publicadas em fontes fiáveis, para tomar decisões baseadas na evidência e promover, de modo seguro, a inovação na medicina. É este método científico que permite a prática da medicina baseada na evidência.

Ensino médico e investigação: uma integração com impacto nacional Pedro Simas, Diretor do Católica Biomedical Research Centre e António Medina de Almeida, Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa.

Foi só no início do século XX que a ligação entre as ciências biomédicas e a medicina ficou firmemente estabelecida, resultando no modelo atual do ensino de ciências nos anos pré-clínicos. Este modelo obrigou à inclusão de cientistas e centros de investigação nas Faculdades de Medicina, trazendo enormes vantagens a nível da inovação na medicina, mas também do ensino do pensamento científico.

A participação de cientistas no ensino, a inclusão de alunos em projetos de investigação ao longo do curso e a obrigatoriedade de um semestre de investigação no último ano do curso favorece e estimula o interesse pelas ciências biomédicas nos futuros médicos.

No contexto dum ensino centrado na aprendizagem baseada em problemas, orientado para os desafios reais da clínica e apoiado numa cultura científica ativa, é muito importante que, desde os primeiros anos, os estudantes contactem com investigação biomédica atual e aplicável ao diagnóstico, ao tratamento e à organização dos sistemas de saúde.

Estudar medicina é mais do que investir num grau académico: é participar num projeto formativo orientado para o serviço, o conhecimento e a responsabilidade. Com a conjugação da inovação e pensamento científico dum centro de investigação e a pedagogia do ensino clínico, prepara-se uma nova geração de médicos capazes de cuidar, liderar e contribuir para um sistema de saúde em evolução.

Pedro Simas - Diretor do Católica Biomedical Research Centre

António Medina de Almeida - Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Católica Portuguesa