A Bambino Mio, marca de fraldas reutilizáveis no Reino Unido, tem conquistado cada vez mais os pais portugueses. Para os que preferem este tipo de fraldas, a marca tem descontos na Black Friday e ofertas especiais.

Para começar há 40% de desconto em toda a gama de produtos, incluindo fraldas reutilizáveis, acessórios, desfralde e roupa de natação. Este ano a marca dá ainda um twist à sua Black Friday com alguns descontos extra. Vai poder ter acesso às “Ofertas do Dia” durante toda a semana para que possa deitar as mãos a alguns dos seus designs favoritos a preços extra especiais.

A Black Friday decorrerá desde dia 22 de novembro, até à meia-noite do dia 30 de novembro e todos os preços com desconto serão mostrados no website, pelo que não é necessário qualquer código.

Esta é uma boa oportunidade para os pais que procuram reduzir o uso de plástico descartável e tornarem-se mais eco-friendly com tudo o que a Black Friday da Bambino Mio oferece, e ainda pouparem dinheiro.

Sabia ainda que:

- Ao mudar para fraldas de banho reutilizáveis, os pais podem ajudar a poupar 6000 toneladas de fraldas de banho descartáveis de serem deitadas fora todos os dias?

- Se as famílias portuguesas utilizarem fraldas reutilizáveis numa segunda criança, podem poupar até 1500€;

- Por criança, o uso de fraldas descartáveis equivale a deitar fora sete sacos de plástico por dia, ou 2,555 sacos por ano;

- As fraldas descartáveis são o 25º item mais comum encontrado no fundo do mar e o 39º em terra;

- A pegada de carbono feita a partir da utilização de fraldas pode ser reduzida em 40% se forem utilizadas fraldas reutilizáveis em vez de fraldas descartáveis;