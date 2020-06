A negligência pode ser física (por exemplo, não alimentar o idoso ou ajudar nas tarefas de higiene), económica (por exemplo, gerir o dinheiro sem considerar as necessidades do idoso) e emocional (por exemplo, interações reduzidas, infantilização, desprezo). Não é de espantar que em situação de negligência, as pessoas idosas tendem a recorrer, aparentemente de forma voluntária, à institucionalização. Porém, a decisão pode não ser originada pelo desejo real de integrar uma instituição, mas pela intenção de não sobrecarregar os familiares (“Sou um fardo para a minha família”). O sofrimento é tão pesado, que as pessoas prescindem da sua própria casa.

Independentemente do abandono, ou seja, se o idoso se encontra numa instituição, no silêncio da sua própria casa ou junto de familiares que o menosprezam, são vivenciados sentimentos de rejeição, desprezo e solidão, os quais impactam a autoestima dos idosos e facilitam o desenvolvimento de patologia.

Idosos institucionalizados ou sem contacto com os cuidadores apresentam riscos mais elevados de depressão, ansiedade, perturbações do sono, doenças somáticas e ideação suicida. Apesar de tabu, o suicídio encontra-se presente na população idosa. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano de 2017, ocorreram 1061 mortes devido a lesões autoprovocadas intencionalmente ou por sequelas, sendo que cerca de 40% dos óbitos corresponderam a pessoas com mais de 65 anos e cerca de 23% a pessoas com mais de 75 anos.

Este risco é resultado da perda de interesse, isolamento, sentimentos de impotência perante a situação vivida e sentimentos de traição e ingratidão pela atitude daqueles que seriam os cuidadores (“Depois de tudo o que fiz pelo meu filho para ele ter uma vida melhor, ele abandona-me!”). Os idosos podem ainda vivenciar sentimentos de culpa e falha (“O que é que eu fiz para merecer isto? Pensava que tinha sido um bom pai/mãe...”) e sentir que contribuíram para a condição de abandono.

É importante referir que o suporte social dos restantes idosos, por vezes, em situações semelhantes, bem como dos profissionais das instituições ajuda a mitigar a solidão vivenciada e facilita o alcançar de algum bem-estar. Por vezes, a instituição pode tornar-se a família do idoso, pelo também aqui os cenários de maus-tratos devem ser prevenidos. O mesmo se aplica aos vizinhos e amigos, nos meios rurais.

Apesar do trauma associado ao abandono, o amor parental prevalece. Numa investigação com idosos que foram literalmente abandonados pelos filhos, quando questionados acerca do que gostariam de comunicar-lhes, foi apenas reforçado o quanto desejam que estes sejam felizes e que possuam vidas de sucesso.

Naturalmente que nem todas as pessoas idosas institucionalizadas são abandonadas, existindo famílias que desempenham um papel ativo na manutenção do bem-estar dos idosos, com as visitas, chamadas telefónicas, celebrações em dias importantes e diálogo com os profissionais. Por vezes, a vida sobrecarregada dos descendentes exige que a institucionalização seja o único recurso disponível que assegura a segurança e bem-estar da pessoa idosa.

As explicações são de Mauro Paulino e Sofia Gabriel, da MIND – Psicologia Clínica e Forense.