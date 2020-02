Chitetsu Watanabe, que nasceu a 5 de março de 1907 em Niigata, norte de Tóquio, recebeu o título na sua casa, anunciou o Guinness.

O anterior detentor do título era Masazo Nonaka, também japonês, que faleceu no mês passado, aos 112 anos e 266 dias.

Watanabe, casado e com cinco filhos, garantiu que o segredo para a longevidade é "não me deixar entediar e manter o sorriso" . No entanto, confessou um pecado: é apaixonado por doces, embora estes não pareçam provocar qualquer dano à sua saúde.

O ser humano vivo mais velho do mundo é a japonesa Kane Tanaka, com 117 anos.

O Japão conta com uma das maiores esperanças de vida do mundo e não por acaso é o lar de várias das pessoas reconhecidas como as mais longevas do planeta - entre elas, Jiroemon Kimura, que morreu pouco depois de completar 116 anos, em junho de 2013.