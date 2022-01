"No seu compromisso nutricional, o Grupo Hero continua empenhado em produzir alimentos que satisfaçam os mais elevados padrões de qualidade: Qualidade Baby. Todos os produtos Hero seguem rigorosamente os requisitos legais máximos para a alimentação infantil, bem como as recomendações de especialistas em nutrição pediátrica. Por este motivo, a Hero SOLO garante o seu compromisso de que todos os seus produtos têm lista de ingredientes simples (clean label) e produtos 100% biológicos", informa a marca em comunicado.

"É seguido um processo de produção amigo do ambiente, garantindo o bem-estar animal e vegetal, a preservação dos recursos naturais e da biodiversidade, preservando o bom da natureza. Com base numa legislação muito rigorosa, os produtos BIO devem oferecer aos consumidores todas as garantias de naturalidade e sustentabilidade", acrescenta

Para Miguel Rodrigues, Country Manager da Hero Portugal, "promovemos a experimentação através da curiosidade despertada pelo conceito de uma gama de produtos biológicos com soluções convenientes, tais como snacks de legumes ou saquetas de fruta infantis, e com isso visamos tornarmo-nos numa marca de referência no âmbito da alimentação infantil biológica".

"O nosso grande objetivo além de lançar a nossa marca de alimentação infantil biológica é também desmistificar o que é a alimentação infantil. Queremos demonstrar aos consumidores que os nossos produtos são de confiança, com níveis nutricionais especialmente pensados de acordo com as diferentes etapas do bebé", refere a marca.

Os produtos biológicos Hero Baby SOLO são sem adição açúcares, não fritos e sem adição de sal, como se fossem feitos em casa e estão disponíveis nas principais insígnias portuguesas.