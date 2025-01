A papa sem açúcares pertence à marca Cerelac do grupo Nestlé e foi desenvolvida para responder às necessidades dos pais mais preocupados no que toca ao teor de açúcares, proporcionando-lhes uma alternativa mais saudável e alinhada com as suas expectativas.

Este selo da Associação Portuguesa de Nutrição (APN) foi atribuído tendo em conta o público-alvo de bebés de 6 meses e após uma rigorosa avaliação, que considera uma série de critérios nutricionais para garantir a qualidade dos produtos para os mais pequenos. A linha Cerelac 0% Açúcares é uma resposta direta a um dos principais motivos de abandono da categoria de papas infantis por parte dos pais: o teor elevado de açúcares. A gama Cerelac 0% Açúcares, lançada em setembro de 2023, inclui duas variedades – Multicereais e Multicereais & Frutas – que rapidamente se tornaram em duas opções da lista de compra das famílias portuguesas. "Este reconhecimento reflete o nosso compromisso em criar papas infantis mais saudáveis, com baixo teor de açúcares, para atender às necessidades dos pais e garantir uma nutrição equilibrada para os bebés", comenta Sara Carodoso, gestora de marca da Cerelac em comunicado. "Esta conquista é uma prova do nosso empenho em oferecer produtos seguros, práticos e nutricionalmente ricos," conclui.