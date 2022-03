Para assinalar o Dia do Sono, que se celebra a 18 de março, a BabyLoop elaborou um estudo junto dos pais e mães da sua comunidade e procurou perceber de que forma é que os bebés portugueses dormem melhor.

À pergunta “Quando recém-nascidos, os vossos filhos dormiam a noite toda ou acordavam muitas vezes?”, 53% dos inquiridos revelaram que passar a noite com várias interrupções ao sono era a norma. No entanto, 47% revela que conseguiam dormir descansados, o que significa que o sono dos bebés portugueses nunca é certo e que mais de metade dos pais precisam de ajuda para adormecer os seus filhos.

Em relação ao local onde o bebé dorme mais facilmente, quase metade dos “Papás BabyLoop” referiram o colo como preferência dos mais novos. Ainda assim, 36% das respostas colocaram o conforto e aconchego do carro como a opção imediatamente favorita, revelando assim duas sugestões para experimentar naquelas noites em que não parece haver descanso.

Como não poderia faltar, sobre a posição preferida para os mais novos adormecerem, a resposta que reuniu o consenso dos pais portugueses foi “de lado”, com 50% dos votos, enquanto que o segundo lugar é ocupado pela posição barriga para cima ou para baixo.

Sugestões dos pais portugueses para uma boa noite de sono dos bebés

Por fim, os seguidores do Instagram da BabyLoop foram desafiados a deixar algumas sugestões para garantir uma boa noite de sono aos bebés e 56% dos pais referiram a importância de estabelecer rotinas diárias, mesmo que estas passem por incluir algum barulho de fundo como “um aspirador ou um secador de cabelo”, como apontado por um dos “Papás BabyLoop”.

Não obstante os resultados obtidos no estudo, há ainda que relembrar que o mais importante é respeitar sempre o relógio biológico da criança e garantir que na hora de sono, se deitam felizes.

Assim, a BabyLoop pretende ajudar as famílias portuguesas em todas as fases do processo de aprendizagem dos mais novos, desde o esclarecimento das dúvidas mais comuns no blog, até à altura da aquisição de produtos como carrinhos de transporte a um preço muito mais acessível.